السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع الكويت والبحرين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع الكويت والبحرين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الأحد، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة انتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

وجرى خلال اتصال هاتفي استعراض أهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.

من جانبه، بارك أمير الكويت، الجهود المبذولة من ولي العهد وتقديره للمبادرة واستعداد الكويت في العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.

اتصال مع ملك البحرين

كما بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتصالاً هاتفياً، اليوم مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قرب إطلاق المملكة لكل من مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتين في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ويُعزز من مستوى جودة حياة السكان.

وقدم ملك البحرين خلال الاتصال شكره لولي العهد على مبادرته واستعداد البحرين لدعم كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.

اتصال مع أمير قطر

كما أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وتم خلال الاتصال استعراض إعلان مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيض كبير في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وقدم أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.