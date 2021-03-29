«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، الإثنين، بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق أخرى.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الإثنين، إنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة الكرمة.

وأشار إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

كما توقع استمرار تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 20-40كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف ومترين ونصف قد تصل إلى ثلاثة امتار على الجزء الشمالي والأوسط.

أما عن حالة الخليج العربي، فتوقع مركز الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: