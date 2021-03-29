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نائب وزير الحج والعمرة يوجه بالالتزام بالتدابير الصحية في تعقيم وسائل النقل

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الرياض - محمد عبدالله - تفقد محطات النقل استعدادًا لشهر رمضان

قام نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مساء اليوم، بجولة ميدانية تفقدية على محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركز كدي ومركز الششة، وذلك للتأكد من جاهزية المراكز والخدمات تزامنًا من قرب شهر رمضان المبارك.

ووقف على تفاصيل الخطط التشغيلية، موجهًا بأهمية بذل كل الجهد والعطاء، لخدمة ضيوف الرحمن وفق معايير رفيعة.

وشدد الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والعمل بها، لحماية قاصدي بيت الله الحرام من انتشار فيروس ، مع الالتزام باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لمختلف وسائل النقل، وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًّا، وذلك بشكل يومي؛ للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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