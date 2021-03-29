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وزير الخارجية: «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تؤكد ريادة المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - تماشيًا مع رؤية  2030..

قال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، إن إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي « الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 نحو التطوير الشامل والمستدام مع الحفاظ على البيئة محلياً وعالمياً.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإعلان يؤكد على دور المملكة الرائد دولياً فيما يخص مكافحة التغير المناخي وحماية كوكب الأرض.

وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، أن «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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