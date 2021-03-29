محتويات.. موسوعةٌ ثقافية تساهم في تعزيز الحافز الدراسي

يُعدّ موقع محتويات موسوعة ثقافيّة تعتني بكافّة المواضيع التي يبحث عنها القارئ في دول العالم العربيّ، ويسهم هذا الموقع بشكل كبير في زيادة الوعي الثقافيّ لدى مستخدمي شبكة الإنترنت ويساعد الزّوّار في العثور على الكثير من الطرق التي يمكنها تعزيز الحوافز الدراسيّة عند أبنائهم، كما يستفيد المعلّمون من الموقع المذكور للحصول على بعض الأساليب المبتكرة في مجالتهم أيضًا، وذلك لتأسيس جيل مثقّف مبدع يمكنه الإسهام في نهضة مجتمعه.

موقع محتويات

يسعى موقع محتويات إلى نشر المحتوى ذي القيمة الكبيرة والموثوقيّة المرتفعة منذ تأسيسه ليصبح المرجع الأول للمحتوى العربي من خلال فريق العمل الذي يتمتّع بالخبرة الكبيرة ويعمل على صياغة جميع المعلومات التي يحتاجها القارئ بأسلوب سهل مع الحرص على الكتابة العربيّة السليمة الخالية من الأخطاء النحويّة والإملائيّة، وتمكّن هذا الموقع من منافسة المواقع العربيّة ذات الشهرة الكبيرة خلال وقت قصير، وهو ما يشير إلى مستويات الجودة التي يتمتّع بها.

أساليب ذكية تقوي حافز التعلم لدى الطلاب

يحتوي موقع محتويات على العديد من المواضيع التعليميّة التي تهدف إلى زيادة الحوافز التعليميّة لدى الطلبة في مختلف المراحل التعليميّة، كما حرص الموقع على تقديم الكثير من النصائح التعليميّة التي يمكن للطّلبة الاستفادة منها في ظلّ توجّه المؤسّسات التعليميّة إلى أنظمة التعليم الإلكترونيّ عن بُعد بالإضافة إلى توفير المواضيع التي من شأنها إثراء العمليّة التعليميّة بشكل عامّ وفيما يأتي بعض من الأساليب التي يُوفّرها محتويات لتحفيز الطّلبة على التّعلّم.

الترفيه الموجَّه لتعليم الطفل

يميل الأطفال بطبيعتهم إلى اللهو والترفيه وينبغي على الآباء والأمّهات استثمار هذه الميّزة لزيادة رغبة الطّفل بالتعلّم، ولذلك قام موقع محتويات بتقديم العديد من الأفكار الإبداعيّة التي يمكنها مساعدة أولياء الأمور على تعليم الأبناء بأساليب ترفيهيّة مخصّصة للأطفال، ومن أبرز هذه الأساليب: طريقة تعليم جدول الضرب للاطفال بطريقة سهلة بالإضافة إلى تعليم وسائل المواصلات قديمًا وحديثًا للأطفال، كما يمكن الاستفادة من هذا الموقع للحصول على جدول الضرب كامل بالعربي للطباعة مباشرة.

أساليب تنمية قدرات الطفل الذهنية

تساعدنا الألغاز والمسابقات الهادفة على تزويد الأطفال بالمعلومات المفيدة بسهولة كبيرة مع البُعد عن الأساليب التقليديّة المملّة، ويتمّ اقتباس الكثير من الألغاز المذكورة بالاعتماد على المناهج التعليميّة ليتمكّن الطّالب من حلّ الواجبات المدرسيّة واستيعاب مفاهيمها بطرق مبتكرة، ويقوم موقع محتويات بتوفير الكثير من الأساليب التعليميّة الهادفة لزيادة قدرة الطّفل الذهنيّة، ومنها: تقديم أفضل ثلاث ألعاب حاسوبية تعليمية للأطفال إضافة إلى توفير ألغاز عدّة للأطفال الأذكياء مع الحل.

أبرز أقسام موقع محتويات

يضمّ موقع محتويات الكثير من الأقسام المختلفة، تُعنَى هذه الأقسام بكافّة المجالات التقنيّة والتعليميّة والجغرافيّة، بالإضافة إلى الأقسام الطبيّة والأقسام التي تهدف إلى تزويدنا بالمعلومات التي نحتاجها في حياتنا اليوميّة أيضًا، وتحتوي القائمة الآتية على بعض من أبرز الأقسام التي يهتمّ بها القارئ العربيّ بشكل عامّ والقارئ السعوديّ بشكل خاصّ.

قسم الإسلاميات

ينبغي على المسلم معرفة جميع الأحكام التي تتعلّق بتصحيح عبادته بالإضافة إلى معرفة أحكام معاملاته اليوميّة، وذلك حتّى ينال مرضاة الله في الدنيا والآخرة، وهو ما دعى موقع محتويات إلى إضافة تبويب خاصّ بالأحكام الشرعيّة ضمن قسم الإسلاميّات، كما يحتوي هذا القسم على الكثير من المواضيع الخاصّة بكتاب الله -عزّ وجلّ- وسنّة نبيّة -عليه الصلاة والسلام- بالإضافة إلى الأدعية والأذكار، ويستطيع القارئ زيارة قسم الإسلاميّات للعثور على كثير من القصص الإسلاميّة والشخصيّات أيضًا.

قسم السعودية

يُمكن للقارئ السعوديّ زيارة قسم السعوديّة في موقع محتويات ليكون على اطّلاع مستمرّ ومعرفة دائمة بجميع القرارات الجديدة في المملكة العربيّة السعوديّة، ويحتوي هذا القسم كذلك على الكثير من المعلومات والتفاصيل التي يبحث عنها القارئ عبر شبكة الإنترنت، ويساعدنا قسم السعوديّة كذلك بمعرفة طريقة الاستفادة من الخدمات الإلكترونيّة التي تعمل الحكومة السعوديّة على تقديمها إلى المواطنين والمقيمين مع ذكر الخطوات التفصيليّة التي ينبغي اتّباعها عند الحاجة إلى هذه الخدمات.

قسم التواصل الاجتماعي

تساعدنا مواقع التواصل الاجتماعيّ على إجراء المكالمات الصوتيّة والمرئيّة بالإضافة إلى المحادثات النصيّة مع الأقارب والأصدقاء بتكلفة منخفضة مقابل التكلفة، وهو ما دعى الكثير من الأفراد إلى استخدامها والاعتماد عليها بشكل أساسيّ، ويحرص قسم التواصل الاجتماعيّ على تزويد القارئ بالمستجدّات التي تتعلّق بهذه المواقع مع تقديم الكثير من التفاصيل الخاصّة بطرق استخدامها والاستفادة منها على النّحو الأمثل.

قسم التعليم عن بُعد

أدّت جائحة كورونا التي يمرّ بها العالم في الوقت الراهن إلى الاعتماد على أنظمة التعليم عن بُعد بدلًا من التعليم التقليديّ في المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك من أجل المحافظة على سلامة الأفراد وضمان عدم إصابتهم بهذا الفيروس، ويضمّ قسم التعليم عن بُعد في موقع محتويات جميع التفاصيل التي تتعلّق بالأنظمة المشهورة في هذا المجال، ومنها: نظام بلاك بورد الذي تعتمد عليه جميع الجامعات في المملكة العربيّة السعوديّة بالإضافة إلى نظام مايكروسوفت تيمز وجوجل ميت.

قسم ممارسة الرياضة

ينبغي على المرء ممارسة الرياضة على نحو مستمرّ دون توقّف من أجل المحافظة على صحّته بالإضافة إلى المحافظة على قدراته الذهنيّة؛ فإنّ العقل السليم في الجسم السليم، ولا بدّ من الحرص على اتّباع الممارسات الرياضيّة الصحيحة لتجنّب وقوع الأضرار البدنيّة، وهو ما دعى موقع محتويات إلى إنشاء قسم ممارسة الرياضة؛ حيث يعتني هذا القسم بذكر فوائد الرّياضات المختلفة وطريقة ممارستها مع تقديم التفاصيل التي ترتبط بالأحداث الرياضيّة المختلفة، ومنها: كرة القدم والسباحة.

قسم الهواتف والتطبيقات

يعتني قسم الهواتف والتطبيقات بجميع المعلومات التي ترتبط بالهواتف الذكيّة والأجهزة اللوحيّة في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى تزويد القارئ بتفاصيل التطبيقات التي تتوافق مع هذه الأجهزة أيضًا، ويستطيع القارئ الانتقال إلى هذا القسم لمعرفة خصائص أنظمة التشغيل المختلفة للهواتف الذكيّة بما فيها نظام IOS ونظام الأندرويد، كما يضمّ القسم المذكور تفاصيل الكثير من الهواتف مع ذكر خصائصها ومميّزاتها وعيوبها.

قسم الألعاب الإلكترونية

يفضّل كثير من الأفراد البدء بالألعاب الإلكترونيّة في أوقات الراحة لتوفير مزيد من المتعة والرفاهيّة، وتعتمد العديد من هذه الألعاب على الهواتف الذكيّة وأجهزة الكمبيوتر في حين يعتمد بعضها الآخر على الأجهزة المخصّصة للألعاب مثل جهاز البلاي ستيشن، ويهدف قسم الألعاب الإلكترونيّة إلى تزويد مرتادي هذه الألعاب بجميع المعلومات الخاصّة بالألعاب الإلكترونيّة وطريقة تحميلها وتشغيلها مع ذكر الكثير من تفاصيل أجهزة الألعاب أيضًا.

قسم عالم السيارات

يعتمد معظم أفراد العالم العربيّ على السيّارات بشكل أساسيّ للتنقّل بدلًا من استخدام وسائل النّقل العامّة ذات الموثوقيّة المنخفضة، ولذلك قام موقع محتويات بإنشاء قسم عالم السيّارات؛ حيث يحتوي هذا القسم على مواصفات الكثير من السيّارات المشهورة مع أسعارها، كما أنّه يعتني بإرشاد مالكي السيّارات إلى طريق إصلاحها عند تعرّضها لبعض الأعطال على الطريق، ويمكن الاستفادة من هذا القسم كذلك لمعرفة أماكن تواجد وكلاء السيّارات في دول العالم العربيّ.

يحرص موقع محتويات على تقديم الكثير من المواضيع الثقافيّة إلى القارئ العربيّ مع إيلاء القارئ السعوديّ أهمّيّة زائدة ليتمكّن من العثور على المعلومة الموثوقة بصياغة سليمة بسيطة يُمكنه قراءتها واستيعابها دون مواجهة أيّة مشكلة، كما عمل هذا الموقع على إنشاء قسم خاصّ بالمملكة العربيّة السعوديّة أيضًا.