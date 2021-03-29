السعودية | ولي العهد يستعرض مع أمير قطر مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” وأهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية

المناطق- الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتم خلال الاتصال استعراض إعلان سمو ولي العهد عن مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيض كبير في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وقدم سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.