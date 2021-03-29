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السعودية | ‏هيئة تقويم التعليم تقرر تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى للعام الحالي إلى شهر شوال القادم

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:38 مساءً, 28 مارس 2021 م

المناطق - الرياض

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، عن تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام 1442، ليكون في شهر شوال المقبل.
وأعلنت الهيئة أن المواعيد الجديدة كالآتي:
* الاختبار الأول: من 9 إلى 16 شوال 1442.
* الاختبار الثاني: من 23 إلى 28 شوال 1442.
وأكدت الهيئة بأنه سيتم تعديل مواعيد الطلبة إلكترونيًا، ويمكن للطلبة المسجلين في الاختبار، الدخول بنهاية هذا الأسبوع، على ملفاتهم الشخصية لمعرفة مواعيد اختباراتهم الجديدة.

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