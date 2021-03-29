شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يستعرض مع أمير قطر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتم خلال الاتصال استعراض إعلان ولي العهد عن مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، ويحقق تخفيضا كبيرا في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وقدم أمير دولة قطر، خلال الاتصال، تقديره لهذه المبادرة ودعم قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.