شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبحث مع ملك البحرين مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم، بملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وجرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان ولي العهد، حول قرب إطلاق المملكة مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتين في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ويُعزز من مستوى جودة حياة السكان.

وقدم ملك البحرين، خلال الاتصال، شكره لولي العهد على مبادرته واستعداد البحرين لدعم كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.