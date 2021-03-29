شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مع أمير الكويت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد، والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

كما جرى استعراض أهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.

وقد بارك أمير الكويت، من جهته، الجهود المبذولة من ولي العهد وتقديره للمبادرة واستعداد الكويت للعمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.