شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تشارك في اليوم العالمي للدرن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة في فعاليات اليوم العالمي لمرض الدرن لعام 2021. وحضر الفعالية عدد من الأطباء البيطريين من فرع الوزارة، إذ قدموا نبذة عن النصائح والإرشادات لمربي الماشية توخيًا للحيطة والحذر، وضمانًا لسلامة الجميع، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة، مع التركيز على أهمية الاستخدام السليم للمضادات الحيوية في الإنسان والحيوان حتى لا تؤدي إلى السل المقاوم للأدوية.

من جهتها، أوضحت منسق البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بمحافظة جدة الدكتورة منال الدعجاني أن الفاعلية تمت بمشاركة عدة جهات؛ بهدف زيادة نشر التوعية بمرض الدرن وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه.