شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يعيد عبدالله لأحضان أمه في القاهرة والان مع التفاصيل
وأمرت المحكمة بنظم وإصدار صك الحكم حالاً، وتسليم صورة منه للمدَّعى عليه، وأفهمته أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واستلام نسخة الحكم وأن له بعدها (30 يوماً) لتقديم اعتراضه، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (165/3 فقرة أ).
من جهتها، أوضحت والدة الطفل سماح متولي لـ«الخليج 365» من مقر إقامتها في القاهرة أن همها الأول والأخير حماية طفلها من العنف الذي يتعرض له، والاطمئنان على سلامته، «وهذا ما وصلت إليه من خلال القضاء السعودي الذي أنصفني وصدر الحكم بحضانة ابني».
وقالت: «أترقب فقط المصادقة على الحكم، وأقدر جهود الجهات ذات الاختصاص في المملكة من هيئة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والجهات الأمنية والقضاء الذي أعاد لي ابني».
وروت سماح تفاصيل زواجها وما تعرضت له، وقالت: «تزوجنا قبل سنوات في مصر بموجب عقد رسمي وسارت الأمور على ما يرام، ولم أغادر مصر طوال فترة زواجنا، وطرأت بعض الخلافات في الشهرين الأولين للزواج وطلبت منه الطلاق، وأرجأت القرار بسبب حملي، ورغبة في إصلاح الحال بيننا، غير أن الأحوال ساءت بعد الولادة وحدث الطلاق، وبدأت فصول من المضايقات وتعرضت للضرب، وأثبت الحالة في قسم شرطة العاشر من رمضان».
وأضافت: «طليقي أخذ ابني وأبلغني بعد يومين أنه مغادر إلى السعودية وسيعيده إلى مصر لاحقاً، لكني تفاجأت بقيامه بتعنيفه وإرسال مقاطع فيديو لي، حيث قمت بنشر المقطع وتجاوبت الجهات ذات الاختصاص». وأفادت بأنها تستعد للقدوم للمملكة للعودة بابنها ولمّ شملهما في القاهرة مع أسرتها.