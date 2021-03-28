شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع رئيس «الانتقالي السوداني» مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • «برهان»: المبادرة ستعود بالنفع على المنطقة والعالم

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع الفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في جمهورية السودان.

وجرى خلال الاتصال بحث الإعلان عن كل من مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، والتي تمثل تجسيدًا لريادة المملكة في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وما تضمنته من مبادرات طموحة تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، وتحسين كفاءة انتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية كبرى وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وبارك الفريق أول عبدالفتاح برهان، هذه المبادرة التي ستعود بالنفع على المنطقة والعالم مبدياً استعداد السودان للعمل مع المملكة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.