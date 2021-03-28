شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وأمير قطر يستعرضان مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الشيخ تميم بن حمد يؤكد دعم قطر لجهود تحقيق أهداف المبادرة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتم خلال الاتصال استعراض إعلان سمو ولي العهد عن مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيض كبير في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وقدم سمو أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.