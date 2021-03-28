شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وملك البحرين يناقشان مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الملك حمد بن عيسى: مستعدون لدعم كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد، حول قرب إطلاق المملكة لكل من مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتين في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ويُعزز من مستوى جودة حياة السكان.

وقدم ملك البحرين خلال الاتصال شكره لسمو ولي العهد على مبادرته واستعداد البحرين لدعم كافة الجهود لتحقق المبادرة أهدافها.