التجارة: متجر إلكتروني صيني يستهدف السوق السعودي بمنتجات رديئة وإعلانات مضللة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - واس

جددت وزارة التجارة تحذيرها للمستهلكين من التسوق من المتاجر الإلكترونية الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، موضحة أن عمليات الرصد والمتابعة قادت إلى مجموعة من المواقع الإلكترونية تعود للمتجر الصيني المخالف “الذي حُجب في وقت سابق بالإضافة إلى 184 رابطًا لمواقع بمسميات مختلفة”.

التجارة تحجب المواقع غير الموثوقة

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تتبع هذه الروابط وحجبها بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المستهلك، حيث تستغل هذه الروابط منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف السوق السعودي للإعلان والترويج للبضائع الرديئة والعروض الوهمية، مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال، وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة من خلال عرض صور مضللة.

طريقة التعرف على المتاجر الوهمية

وأوضحت الوزارة أن السمات المشتركة للمواقع التي حُجبت تكمن في التالي:

•استخدام عناوين عشوائية للمواقع الإلكترونية.

•عدم وجود معلومات عن المنشأة، عنوانها، أرقام التواصل.

•إتاحة التواصل مع المتسوقين فقط عبر البريد الإلكتروني.

•إعلانات مكثفة عبر التواصل الاجتماعي “تويتر، سناب شات، تيك توك”.

•استخدام اللغة العربية وعملة الريال السعودي.

•تصميم متشابه لمواقع المتاجر الإلكترونية.

•الصور المعروضة لا تطابق المنتجات الحقيقية.

•ذات المنتجات موجودة على مواقع عالمية أخرى بأسعار أقل بكثر.

•تقييمات وهمية للمنتجات.

•تخفيضات وعروض وهمية.

•توفير خيار الدفع عند الاستلام فقط.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الموثوقة، وعدم التجاوب مع الإعلانات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمواقع الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، والإبلاغ عنها عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو على رقم مركز الاتصال الموحد 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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