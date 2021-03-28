4 خطوات لحجز موعد فحص كورونا للتابعين عبر تطبيق توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد تطبيق توكلنا التذكير بخطوات حجز موعد فحص كورونا للتابعين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أهمية تفعيل تطبيق توكلنا:

ونشر تطبيق توكلنا عبر الصفحة الرسمية على تويتر، خطوات بسيطة لحجز موعد فحص كورونا للتابع عن طريق تطبيق توكلنا في أقل من دقيقة، وجاءت الطريقة كالتالي:

اختر التابع.

التقييم الصحي.

اختر الموقع.

يظهر كود الموعد.

معلومات لقاح كورونا في الجواز الصحي:

وكان تطبيق توكلنا أكد أن معلومات لقاح كورونا في الجواز الصحي ترسل من وزارة الصحة وتظهر في التطبيق.

وجاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار في هذا الشأن على موقع تويتر، اليوم الجمعة، حيث قال مواطن: إنه تلقى اللقاح قبل أسبوعين ولكن لم يظهر في التطبيق بعد، فيما دعا توكلنا المستفيد إلى التواصل مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأكدت وزارة الداخلية أن الهوية الرقمية في التطبيق، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق أبشر الأفراد وتُعد إثباتًا رسميًّا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

جرعات لقاح كورونا:

وكانت وزارة الصحة، أعلنت مساء السبت، تسجيل 4 ملايين جرعة متلقاة من اللقاح المضاد لـ كورونا في المملكة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (502) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (355) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (387794) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (376558) حالة.

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