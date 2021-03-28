حالة الطقس غدًا.. سحب ممطرة ورياح نشطة تحد الرؤية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الاثنين في المملكة، حيث توقع- بمشيئة الله تعالى- أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة الكرمة.

توقعات حالة الطقس:

وأضاف المركز أنه من المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

كما يستمر تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

حالة الرياح السطحية:

وأوضح المركز في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25- 50كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20- 40كم/ ساعة، فيما توقع أن يصل ارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وسيكون الموج متوسطًا إلى مائج.

وعلى الخليج العربي ستكون الرياح شمالية غربية بسرعة 20- 50كم / ساعة، وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وسيكون الموج متوسط إلى مائج.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وفيما يلي بيان المركز الوطني للأرصاد حول درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على مدن المملكة، والتي جاءت كالتالي:



شارك الخبر