فيديو.. بدء تقديم لقاح كورونا في صيدليات حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بدأت إحدى الصيدليات المجتمعية في محافظة حفر الباطن، اليوم، بإعطاء لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين الذين قاموا بحجز موعد عبر تطبيق صحتي.

لقاح كورونا في الصيدليات:

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الصحة الشهر الماضي أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية مجانًا للمواطنين والمقيمين.

مركز اللقاحات في جامعة حفر الباطن:

وفي ذات السياق، قام وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم الأحد، بزيارة مركز اللقاحات بجامعة حفر الباطن للاطلاع على سير واطلع على إجراءات الدخول والعيادات المتوفرة والكوادر المؤهلة، قدمًا شكره وتقديره للعاملين بالمركز ودورهم الحيوي للسعي لتحقيق الهدف المأمول.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة؛ وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح:

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.



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