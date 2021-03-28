فيديو.. بكين تتعرَّض لأسوأ عاصفة رملية منذ 10 سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت سماء العاصمة الصينية بكين أجواء مروعة، بعد تعرُّضها لأسوأ عاصفة رملية منذ 10 سنوات؛ مما تسبَّب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أسوأ عاصفة رملية في الصين:

وعرضت شبكة “سكاي نيوز عربية” لقطات فيديو للسكة الحديد وحركة القطار في بكين أثناء انخفاض مستوى الرؤية؛ بسبب الأتربة والغبار في الجو بفعل العاصفة الرملية.

وتعرضت العاصمة الصينية بكين صباح اليوم لعاصفة رملية محملة بالغبار الكثيف ومستويات عالية للغاية من الجسيمات الخطرة، وتعد العاصفة الرملية هي الثانية خلال أسبوعين بسبب الرياح القادمة من منغوليا التي ضربها الجفاف.

حركة الطريق السريع:

ومن جانبها نشرت قناة “روسيا اليوم” لقطات أخرى ترصد الطريق السريع وحركة السيارات في بكين أثناء انخفاض مستوى الرؤية، في ظل تكاثر الأتربة في الجو بفعل العاصفة الرملية.

وكانت شبكة تلفزيون الصين الدولية ذكرت، الأحد، أن العاصفة الرملية اجتاحت العديد من المناطق، وكانت قوتها شديدة في بعض المناطق الشمالية.

وتابعت: “تسبب الغبار الكثيف والرمال في الإضرار بجودة الهواء بصورة تؤثر على الصحة العامة”، ولفتت الشبكة إلى أن المركز الوطني الصيني للأرصاد أصدر تحذيرات في عدة مناطق، وشملت التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد مدينة بكين ومقاطعة تشينغهاي ومنطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم.



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