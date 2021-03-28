وزير الخارجية : مبادرتا محمد بن سلمان تؤكدان دور السعودية في مكافحة التغير المناخي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المبادرتين اللتين أطلقهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم تؤكدان دور السعودية الرائد في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.

وقال وزير الخارجية: إعلان سمو ولي العهد عن مبادرة “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 نحو التطوير الشامل والمستدام مع الحفاظ على البيئة محليًّا وعالميًّا، ويؤكد على دور المملكة الرائد دوليًّا فيما يخص مكافحة التغير المناخي وحماية كوكب الأرض.

مبادرتا الأمير محمد بن سلمان:

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق: إن “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين سيتم إطلاقهما قريبًا، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وقال سمو ولي العهد: إنه بصفتنا منتجًا عالميًّا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.

تأثير عالمي:

وأوضح سمو ولي العهد أن المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقًا من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، مبينًا أن البرنامج يهدف لزراعة 50 مليار شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع).

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