فيديو.. مفاجأة بسجل السفينة الجانحة في قناة السويس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

توالت المعلومات خلال الأيام القليلة الماضية عن “إيفر غيفين” السفينة الجانحة في قناة السويس والتي أصبحت محط أنظار العالم خلال الأيام الأخيرة ولكن المفاجأة أن هذه الحادثة ليست الحادثة الأولى للسفينة العملاقة.

ليست الحادثة الأولى:

وكشف مقطع فيديو نشرته شبكة “سكاي نيوز عربية” عبر “تويتر”، مفاجأة عن السفينة الجانحة في قناة السويس “إيفر غيفين”، وهي أن حادثة قناة السويس ليست الأولى للسفينة، ففي فبراير 2019 صدمت “إيفر غيفن” سفينة صغيرة قرب ميناء هامبورغ في ألمانيا.

السفينة الجانحة أكبر سفن الشحن في العالم:

وتُعد السفينة الجانحة من أكبر سفن الشحن في العالم، بدأ بناؤها عام 2015 وتم الانتهاء أواخر عام 2018، وهي تملكها شركة يابانية وتديرها شركة تايوانية وسجلت في بنما، ويبلغ طولها 400 متر وارتفاعها 33 مترًا، والسفينة يمكنها نقل أكثر من 20 ألف حاوية.

سبب جنوح السفينة:

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع كشف أن قبطان السفينة الجانحة في قناة السويس “إيفر جرين”، هو المسؤول الأول والأخير عن الأزمة، لأنه قائد السفينة، وجاء ذلك في الوقت الذي أفادت فيه تقارير، اليوم الأحد، أن السفينة الجانحة كانت تسير بسرعة تفوق المسموح به في قناة السويس.

دعم المملكة:

وصرحت وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تقدر بالغًا وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.

وأعربت المملكة عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة؛ فإن المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقًا لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

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