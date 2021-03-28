«الصحة» تطالب بالالتزام بالاحترازات: سبيل الوصول بالمجتمع لبر الأمان

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الزيادة الحالية في الإصابات التي تم رصدها مؤخرًا بسبب تهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية وممارسة السلوكيات الخاطئة في التجمعات وخاصة العائلية.

وطالب متحدث الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع حتى نصل جميعًا إلى بر الأمان.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد، إن هيئة الغذاء والدواء، تختبر لقاحات أخرى غير «فايزر» و«أسترازينيكا».

واشترط لتجاوز جائحة كورونا بسلام علينا أخذ اللقاحات لنصل إلى مناعة مجتمعية، مشيرًا إلى أن ما بين 60 و70% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل.

وأكد متحدث الصحة، أن الوزارة رصدت ارتفاعًا في تسجيل حالات الإصابة والحالات الحرجة.