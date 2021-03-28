مجلس «تقويم التعليم» يعتمد لائحة تنظيم الاختبارات

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعه الخامس من (الدورة الثانية) عن بُعد، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس المجلس بأعضائه، وبالدكتور محمد بن علي آل هيازع المنضم حديثا للمجلس عضوًا مختصًّا، والدكتور محمد بن هندي الغامدي المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي عضوًا ممثلًا من المراكز التابعة للهيئة.

وقدم شكره للدكتور سهيل بن سالم باجمال المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ممثل عن المراكز التابعة للهيئة في المجلس للعام الماضي 2020م، تلا ذلك عرض من رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب تضمن ملخصًا عن أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2021م.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة والمراكز التابعة لها، انتهى فيها إلى اعتماد لائحة تنظيم الاختبارات بالمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، واعتماد ميزانية الهيئة للعام المالي 2021م، واعتماد تقريرها السنوي للعام المالي 2020م والتوصية برفعه إلى رئيس مجلس الوزراء وفق الإجراءات النظامية المتبعة، واعتماد تعيين مدير لإدارة المراجعة الداخلية في الهيئة.

كما أُطلِع المجلسُ على مشاريع ومبادرات الهيئة الرقمية الحالية والمستقبلية، وعلى التقرير السنوي للجنة المراجعة الداخلية - المنبثقة عن المجلس - عن العام 2020م، وبارك الجهود المبذولة فيهما.

وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة، والذين تولوا عرض موضوعاتهم على المجلس وأهم منجزاتهم فيها، وتقديم الإيضاحات اللازمة في ضوء ملحوظات أعضاء المجلس.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على حضورهم ودعمهم لأعمال الهيئة من خلال المشاركة في مراجعة الأعمال المعروضة على المجلس وتقديم التغذية الراجعة حيالها، داعيا الله أن تتقدم الهيئة في أعمالها بما يلبي تطلعات ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاعي التعليم والتدريب.

وأكد الأدوار والمسؤوليات الكبيرة للهيئة ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، كما شكر الإدارة التنفيذية في الهيئة وفي مراكزها المختلفة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وحرصهم على إنجاز أعمال الهيئة بالصورة المنشودة في كل مجالاتها.