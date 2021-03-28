إخصائي بـ«الصحة» للمصابين بكورونا والمخالطين: كسر الحجر مخالفة شنيعة

طالب استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين المباشرين لهم، بضرورة الالتزام بالحجر طيلة المدة المقررة.

وحذر عسيري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من كسر الحجر، قائلًا: إن مخالطة تلك الفئة الناس ذنب عظيم ومخالفة شنيعة ولا يعذر أحد بالجهل.

وناشد المصابين بكورونا والمخالطين بالالتزام بالحجر، قائلًا: لا تحمل وزر نشر العدوى فأنت لا تعلم إلى أي مدى تصل وكم من روح قد تزهق.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قال إن مواعيد تلقي لقاح كورونا ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، داعيًّا الجميع إلى ضرورة المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي لتجاوز الجائحة بسلام والوصول إلى مناعة مجتمعية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن الوزارة رصدت خلال المدة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك في الحالات الحرجة، مرجعًا ذلك إلى التجمعات داخل المنازل بنسبة 60% إلى 70%، حاثًا الجميع على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية سواءً لمن أخذ اللقاح أو من لم يأخذه.

وأفاد العبدالعالي بأن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها عبر مراكز اللقاح في مناطق المملكة كافة بلغت 4053069 جرعة معطاة.