7 مستشفيات بتجمع صحي حفر الباطن

مبادرة التحول
وأشار وزير الصحة إلى أن القرار يأتي انطلاقا من تطبيق مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة ونقلها إلى شركة ينطوي تحتها عدة تجمعات صحية تتنافس على أساس الجودة والكفاءة والإنتاجية، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع الفئات السكانية، مما يتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي، وتحسين الإنتاجية والأداء لترتقي إلى أعلى المعايير الدولية.
لجان وتعيينات
وتضمن قرار وزير الصحة أن يقوم الرئيس المكلف بتنفيذ عدد من المهام خلال 90 يوما، أبرزها ترشيح بقية أعضاء المجلس الاستشاري للتجمع، وترشيح لجنة للتخطيط مختصة بوضع خطط تأسيس التجمع، وتعيين الفريق التنفيذي، كما تضمن القرار أن يلتزم المجلس الاستشاري للتجمع بتنفيذ عدد من المهام خلال مدة أقصاها 270 يوما، تشمل إنشاء وتفعيل لجنة تنفيذية ووحدة للتحول بالتجمع وإعداد الخطط الاستراتيجية والعمل مع وحدة الأعمال في المنطقة الشرقية ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن على مذكرة التفاهم بين التجمع والمديرية، واستلام التجمع لجميع مهام تقديم الخدمة حسب الآلية المتبعة لدى مكتب تحقيق الرؤية، وتضمن القرار أيضا أن للمجلس الاستعانة بخبراء محليين ودوليين في عضوية اللجان المنبثقة عنه.
مكونات التجمع
7 مستشفيات
01 الملك خالد
02 الولادة والأطفال
03 حفر الباطن المرکزي العام
04 الصحة النفسية
05 السعيرة العام
06 القيصومة العام
07 الرعاية المديدة
37 مركزا للرعاية الصحية الأولية
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مستشفيات بتجمع صحي حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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