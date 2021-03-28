تاجر يرفع دعوى إرجاع هبة عقار بمليون ريال

يعتزم شاب رفع قضية على رجل أعمال طالبه بإرجاع هبة عقار سكني كان قد سبق أن منحها له في وقت سابق كهبة.

وحسب ما ذكر الشاب في الدعوى التي ينوي رفعها من قبل مكتب محاماة أنه يتعرض من حين لآخر لمطالبات من قبل رجل الأعمال الذي وهبه العقار السكني بإرجاع ما تم إعطاؤه عن طريق كتابة العدل والتنازل عن ذلك العقار «الهبة»، وأوضح الشاب أنه قام بعرض العقار في عدة مكاتب عقارية ليتفاجأ بأن سعره ارتفع إلى مليون ريال بعد أن كان سعره السابق 500 ألف ريال، موضحا أن ارتفاع سعر العقار هو السبب الذي دفع رجل الأعمال للمطالبة بالعقار مما دفع الشاب للاستعانة بمحامٍ للترافع عنه في القضية المرفوعة عليه من قبل رجل الأعمال الذي يطالب باسترجاع هذه الهبة.

من جهته أكد المستشار القانوني مشاري مسفر أنه لا يحق استرجاع الهبة بعد إعطائها لشخص، وتعرَّف الهبة بأنها العطية الخالية من العيوب، وهي تمليك مال أو حق مالي لآخر دون عوض، موضحا أن شخصا وهبه شخص آخر أيا ما كان عقارا أو سيارة وتملكها الشخص بالفعل، فلا يحق للأول استرجاع الهبة، والرجوع لهذه الهبة يعتبر من لؤم الطباع في حالة طلب الواهب إرجاع الهبة.

شروط الهبة

الأهلية

عدم وجود عيب من عيوب الإرادة

التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيث ما إذا كانت الهبة عقارا أو منقولا

تفترض شروط الصحة وجود عقد يكون قابلا للإبطال إذا لم تتوفر شروطه الواجبة أعلاه، وأن للهبة شكلا في العقار إذ يتوجب توثيقها بشكل رسمي