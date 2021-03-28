350 مليون ريال لمشاريع النقل بنجران

دشن أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بحضور وزير النقل صالح الجاسر، مشروعين للطرق، شملت المرحلة الأخيرة من استكمال ازدواج طريق نجران- شرورة -الوديعة بطول 157 كم، الذي نُفذ على خمس مراحل، كما تم تدشين مشروع استكمال الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران -شرورة إلى الحصينية، وطريق الملك عبدالعزيز بمدينة نجران بطول 22 كم، وتبلغ تكاليف مشاريع النقل في نجران نحو 350 مليون ريال.

وقال أمير منطقة نجران: نشهد وعلى مدار العام افتتاح العديد من المشروعات، والتأسيس لأخرى ولا شك أن منطقة نجران مقبلة على اعتماد العديد من مشروعات الطرق والنقل، التي ستكون، بإذن الله، إضافة لما يقدم من المشروعات.

وأكد وزير النقل أن المشاريع تأتي ضمن سلسلة مشاريع تخدم منطقة نجران وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بالخدمات المقدمة للمستفيدين. وأشار الجاسر إلى حرص الوزارة على ربط جميع مناطق المملكة عبر التوسع في شبكات الطرق والبنية التحتية لها، وخدمات النقل بما يلبي الاحتياج ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

قيد التنفيذ

وأكد وزير النقل لـ«دوت الخليج» أن العمل على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين منطقتي نجران وجازان جار وقيد التنفيذ وفق ما هو مخطط له وحسب المسار الذي سيتم اختياره ليكون الأنسب، وأن مراحل الدراسات الخاصة لاستكمال الطريق بلغت 70 %، وحول مشروع الطريق الدولي الذي يربط المملكة مع دولة عمان قال الجاسر لاشك أن قيادتنا تولي مثل هذه المشاريع جل اهتمامها وهو تحت الدراسة وفور الانتهاء من ذلك يستم الاعلان عن كافة التفاصيل.

وحول ما إذا كان هناك نية لتنفيذ مشروع سكة الحديد الذي يربط منطقتي الرياض ونجران قال الجاسر: ستكون هناك إستراتيجية ومنظومة مكتملة لتحقيق رؤية 2030، وذلك بربط جميع المناطق والمدن والمحافظات بشكل كامل عبر السكك الحديدية والتي ستسهم وبشكل كبير في تطور النقل والمواصلات بالمملكة ونسعى في تحقيق كل مايسهم في خدمة المجتمع.

لقاء المواطنين

وكان وزير النقل تفقد فور وصوله فرع وزارة النقل، واستمع لشرح مرئي عن أبرز الإنجازات والمشاريع التي نفذت مؤخرا بالمنطقة عقبها التقى مع المواطنين واستمع لشكاويهم وأهم مطالبهم والتي كان أبرزها تنفيذ المشاريع المتعثرة للطرق والنقل بالمنطقة والمحافظات ووعدهم بتحقيق كل تطلعاتهم، واستعرض مدير فرع وزارة النقل بمنطقة نجران وبران مهدي آل عطشان، أهم المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرا.

أبرز المشاريع المنفذة

الجزء المتبقي من ازدواج طريق نجران/‏شرورة/‏الوديعة بطول 17.4 كلم بتكلفة إجمالية 79.246.640.00 ريال.

استكمال طريق الحصينية/‏الراشدية/‏يدمة وطريق هجرة السبيل بطول 14.68 كلم بتكلفة إجمالية 31.350.431.00 ريال.

استكمال الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع نجران/‏شرورة الى الحصينية بطول 18.82 كلم بتكلفة إجمالية 189.158.043.00 ريال.

ازدواج الطريق الدولي وتم الانتهاء من مرحلتين من ثلاث مراحل لإنهاء كامل الازدواج.

تجهيزات السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات بتكلفة اجمالية 30.010.055 ريال.

تجهيزات السياج بطول 248 كلم وبتكلفة 7.000.000 ريال.

تنفيذ أعمال بتقنية الاهتزاز التحذيري بطول 1890 كلم بتكلفة 9.000.000 ريال.