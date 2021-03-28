حملة لتنظيف شواطئ القحمة

دشن رئيس مركز «القحمة»، تركي محمد اليزيدي، حملة تنظيف شواطئ «القحمة» بمتابعة وإشراف وحدة الثروة السمكية، ومشاركة الدوائر الحكومية في المركز أول أمس، ضمن فاعليات «أسبوع البيئة» الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير. شارك في الحملة فريق السلامة السعودي للبحث والإنقاذ وفريق التطوع النسائي والصيادون، وشملت تنظيف الشواطئ ومنطقة أشجار «المانجروف» تحت شعار «البيئة لنا ولأجيالنا».



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