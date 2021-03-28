وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي، أن إدارة العمليات والفرق الرقابية التابعة للبلدية، نفذت نحو 1351 جولة في المحافظة، منوها إلى أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية، حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة الى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة، واستباقياً للاستعداد لشهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 34 منشأة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.