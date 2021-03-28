إغلاق 34 منشأة مخالفة

ضبطت بلدية خميس مشيط، بالتعاون مع اللجان المشتركة، 264 منشأة تجارية مخالفة وتم إغلاق 34 منشأة تجارية منها لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى عدم توافر أجهزة قياس الحرارة، ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي، أن إدارة العمليات والفرق الرقابية التابعة للبلدية، نفذت نحو 1351 جولة في المحافظة، منوها إلى أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية، حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة الى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة، واستباقياً للاستعداد لشهر رمضان.