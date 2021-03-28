14 كلم لذوي الإعاقة البصرية

فعلت أمانة المنطقة الشرقية برامج «أنسنة المدن»، التي من شأنها أن تجعل المدن أكثر ملاءمة وصديقة للإنسان؛ لتمكنه من الاستمتاع بالخدمات المعيشية، وتطوير إمكانياته ومزاولة حياته الفكرية والعملية والاجتماعية.

وتبلغ مجموع أطوال مسارات ذوي الإعاقة البصرية بحاضرة الدمام 14375 مترًا طوليًّا.

وشملت المشاريع شارع 14 بحي الدواسر بالدمام، حيث تم تهيئة مسار للمعاقين بطول 2700 متر طولي على امتداد شارع 14 وتفريعاته، إضافة إلى مسار آخر في شارع 13 بحي الدواسر بالدمام، بطول 375 مترًا طوليًّا على امتداد شارع 13 وتفريعاته.

كما تم تهيئة مسار آخر بطريق الخليج العربي والواجهة البحرية بالدمام، بطول 7000 متر طولي على امتداد طريق الخليج العربي والواجهة البحرية من التقاطع مع شارع الملك عبدالله حتى دوار الصدفة بحي الشاطئ الشرقي والسلام في مدينة الدمام.

وفي محافظة الخبر تم تهيئة مسار لذوي الإعاقة بطول 4300 متر طولي، على امتداد الواجهة البحرية في الكورنيش الجنوبي بمحافظة الخبر.