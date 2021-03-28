وتبلغ مجموع أطوال مسارات ذوي الإعاقة البصرية بحاضرة الدمام 14375 مترًا طوليًّا.
وشملت المشاريع شارع 14 بحي الدواسر بالدمام، حيث تم تهيئة مسار للمعاقين بطول 2700 متر طولي على امتداد شارع 14 وتفريعاته، إضافة إلى مسار آخر في شارع 13 بحي الدواسر بالدمام، بطول 375 مترًا طوليًّا على امتداد شارع 13 وتفريعاته.
كما تم تهيئة مسار آخر بطريق الخليج العربي والواجهة البحرية بالدمام، بطول 7000 متر طولي على امتداد طريق الخليج العربي والواجهة البحرية من التقاطع مع شارع الملك عبدالله حتى دوار الصدفة بحي الشاطئ الشرقي والسلام في مدينة الدمام.
وفي محافظة الخبر تم تهيئة مسار لذوي الإعاقة بطول 4300 متر طولي، على امتداد الواجهة البحرية في الكورنيش الجنوبي بمحافظة الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 كلم لذوي الإعاقة البصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.