إعلان نتائج اختبار القدرات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج اختبار القدرات العامة، للطلاب والطالبات «الفترة الثانية» لأكثر من 239 ألف مختبر.

ويُعدُّ اختبار القدرات العامة الذي عقد خلال الفترة 19 – 27 فبراير2021، في عدد من المقرات الورقية الموزعة على مدن ومحافظات المملكة، اختباراً خاصاً بخريجي المرحلة الثانوية، الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، حيث تشترط الجامعات والكليات تأدية الاختبار للالتحاق بها، ويشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها «النظري والعلمي».

ويقيس الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم، بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.