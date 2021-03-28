ويُعدُّ اختبار القدرات العامة الذي عقد خلال الفترة 19 – 27 فبراير2021، في عدد من المقرات الورقية الموزعة على مدن ومحافظات المملكة، اختباراً خاصاً بخريجي المرحلة الثانوية، الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، حيث تشترط الجامعات والكليات تأدية الاختبار للالتحاق بها، ويشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها «النظري والعلمي».
ويقيس الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم، بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج اختبار القدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.