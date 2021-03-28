كيف تعاملت إدارة تعليم القريات مع المشاريع المتعثرة

عالجت إدارة التعليم بمحافظة القريات 8 مشاريع متعثرة إذ تم سحبها وترسيتها بـ42 مليون ريال.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي لـ«دوت الخليج» إن الإدارة اتخذت الإجراءات النظامية المتبعة، وتشمل رفع طلب السحب للوزارة وإصدار قرار السحب لجميع المشاريع المتعثرة، ومن ثم استكمال إجراءات السحب للمشاريع من حيث إعداد مقايسات الاستكمال لكل مشروع ورفعها إلى وكالة الوزارة للاعتماد، وكذلك اعتماد مقايسات الاستكمال لكل مشروع على حدة من قبل مدير عام الدراسات والتصاميم.

وفيما يتعلق بموافقة وزير التعليم ذكر الدكتور الثبيتي أنه تم رفع طلب الموافقة على إعادة طرح المشاريع إلى وزير التعليم، وأخذ موافقته، وعن ترسية المشاريع أكد الثبيتي أن الإدارة تعمل جاهدة لاستكمال إجراءات الترسية لجميع المشاريع المسحوبة.

وعن المشاريع قال مدير إدارة شؤون المباني بتعليم القريات الدكتور خالد السراح، أنها تشمل إنشاء ابتدائية عمر بن الخطاب، والمتوسطة الخامسة والثانوية الثامنة، والابتدائية السادسة عشر، والابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم، والمتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم، والمتوسطة السادسة عشر والثانوية الثانية عشر، والابتدائية التاسعة والعشرين، ومشروع إنشاء روضة صغير.