دور الرعاية تحتضن 968 من كبار السن

بلغ إجمالي كبار السن المستفيدين من دور الرعاية الاجتماعية خلال العام الحالي 2021 نحو 968 مستفيدا ومستفيدة، منهم 568 من الذكور بنسبة 58.7 %، والإناث 400 مستفيدة بنسبة 41.3 %.

وأوضحت تقارير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب دخول المستفيدين إلى دور الإيواء، والتي جاءت النسبة الأعلى منها بسبب كبر سن وعدم القدرة علي خدمة النفس بـ682 حالة، و60 حالة مرضية مزمنة، و30 حالة نفسية، وتخلف عقلي 28، و18 تفكك أسرى، و8 حالات صرع، إضافة إلى 142 أخرى، ووفقا للتقارير استحوذت الحالات المستفيدة من العزاب على النسبة الأعلى بـ693 حالة، ثم المطلقين والمطلقات بـ157 حالة، ثم المتزوجين بـ76 حالة.

وبحسب تقارير الوزارة بلغ عدد المستفيدين من السعوديين 950 مستفيدا ومستفيدة، و5 مجهولي الجنسية، ومستفيدين لكل من الجنسية اليمنية والعمانية، و3 حالات متنقل، وحالة من الصين الشعبية وأخرى من الكويت، فيما تصدرت منطقة الرياض باقي المناطق بـ233 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ222 حالة، وحلت نجران أخيرة بـ4 حالات.

كبار السن المستفيدون

400 الإناث

968

مستفيدا ومستفيدة

568 الذكور

الحالة الاجتماعية للمستفيدين

693 عزابا

40 متزوجين

157 مطلقين

76 متزوجين يعولون

2 غير محدد

جنسية المستفيدين من الخدمة

950 سعوديا

1 الصين الشعبية

1 الكويت

4 اليمن

4 عمان

5 مجهولي الجنسية

3 متنقل

233

الريـاض

55

جـازان

4

نجران

222

مكة المكرمـة

68

القصيم

15

الباحة

85

الشرقيـة

30

الجوف

13

الحدود الشمالية

92

عسيـر

13

تبوك

121

المدينة المنورة

17

حائل