دور الرعاية تحتضن 968 من كبار السن

وأوضحت تقارير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب دخول المستفيدين إلى دور الإيواء، والتي جاءت النسبة الأعلى منها بسبب كبر سن وعدم القدرة علي خدمة النفس بـ682 حالة، و60 حالة مرضية مزمنة، و30 حالة نفسية، وتخلف عقلي 28، و18 تفكك أسرى، و8 حالات صرع، إضافة إلى 142 أخرى، ووفقا للتقارير استحوذت الحالات المستفيدة من العزاب على النسبة الأعلى بـ693 حالة، ثم المطلقين والمطلقات بـ157 حالة، ثم المتزوجين بـ76 حالة.
وبحسب تقارير الوزارة بلغ عدد المستفيدين من السعوديين 950 مستفيدا ومستفيدة، و5 مجهولي الجنسية، ومستفيدين لكل من الجنسية اليمنية والعمانية، و3 حالات متنقل، وحالة من الصين الشعبية وأخرى من الكويت، فيما تصدرت منطقة الرياض باقي المناطق بـ233 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ222 حالة، وحلت نجران أخيرة بـ4 حالات.
كبار السن المستفيدون
400 الإناث
968
مستفيدا ومستفيدة
568 الذكور
الحالة الاجتماعية للمستفيدين
693 عزابا
40 متزوجين
157 مطلقين
76 متزوجين يعولون
2 غير محدد
جنسية المستفيدين من الخدمة
950 سعوديا
1 الصين الشعبية
1 الكويت
4 اليمن
4 عمان
5 مجهولي الجنسية
3 متنقل
233
الريـاض
55
جـازان
4
نجران
222
مكة المكرمـة
68
القصيم
15
الباحة
85
الشرقيـة
30
الجوف
13
الحدود الشمالية
92
عسيـر
13
تبوك
121
المدينة المنورة
17
حائل
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