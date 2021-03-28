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الكلاب ضالة تهدد المزاحمية

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بعد الحادثة المؤلمة التي هزت العاصمة الرياض، قبل أكثر من أسبوعين والتي راحت ضحيتها طفلة، حذر عدد من سكان أحياء الغطغط والسديري وحضار والأندلس، وشخيب بوسط محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، من انتشار الكلاب الضالة في الفترة الأخيرة، والتي اتخذت من أبواب المنازل والشوارع مأوى وملاذا آمنا.

وقال عدد من السكان لـ«دوت الخليج» إن الكلاب الضالة، أصبحت تشكل خطراً دائماً عليهم وعلى أطفالهم، وتهدد بنشر الأمراض المختلفة، وتتكاثر بصورة متسارعة. ودعا الأهالي الجهات المختصة إلى التدخل لحمايتهم من الخطر.

«دوت الخليج» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض الدكتور علي الرويلي، الذي طلب إرسال الاستفسار يوم الأحد 21 مارس الماضي، بعد ذلك تم إرسال رسالة بطلب الرد، إلا أن «دوت الخليج» لم تتلق أي رد لحين إعداد الخبر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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