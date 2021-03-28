الكلاب ضالة تهدد المزاحمية

وقال عدد من السكان لـ«دوت الخليج» إن الكلاب الضالة، أصبحت تشكل خطراً دائماً عليهم وعلى أطفالهم، وتهدد بنشر الأمراض المختلفة، وتتكاثر بصورة متسارعة. ودعا الأهالي الجهات المختصة إلى التدخل لحمايتهم من الخطر.
«دوت الخليج» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض الدكتور علي الرويلي، الذي طلب إرسال الاستفسار يوم الأحد 21 مارس الماضي، بعد ذلك تم إرسال رسالة بطلب الرد، إلا أن «دوت الخليج» لم تتلق أي رد لحين إعداد الخبر.
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