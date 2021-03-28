الكلاب ضالة تهدد المزاحمية

بعد الحادثة المؤلمة التي هزت العاصمة السعودية الرياض، قبل أكثر من أسبوعين والتي راحت ضحيتها طفلة، حذر عدد من سكان أحياء الغطغط والسديري وحضار والأندلس، وشخيب بوسط محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، من انتشار الكلاب الضالة في الفترة الأخيرة، والتي اتخذت من أبواب المنازل والشوارع مأوى وملاذا آمنا.

وقال عدد من السكان لـ«دوت الخليج» إن الكلاب الضالة، أصبحت تشكل خطراً دائماً عليهم وعلى أطفالهم، وتهدد بنشر الأمراض المختلفة، وتتكاثر بصورة متسارعة. ودعا الأهالي الجهات المختصة إلى التدخل لحمايتهم من الخطر.

«دوت الخليج» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض الدكتور علي الرويلي، الذي طلب إرسال الاستفسار يوم الأحد 21 مارس الماضي، بعد ذلك تم إرسال رسالة بطلب الرد، إلا أن «دوت الخليج» لم تتلق أي رد لحين إعداد الخبر.