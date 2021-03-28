31 طريقا يمنع فيها السكن الأرضي

وأوضحت الأمانة، أن ذلك جاء بناء على طلبات البلديات والمواطنين، بدراسة البناء السكني على الشوارع التجارية، وما عدا ذلك يسمح بالبناء التجاري أو السكني أو سكني تجاري، وفق التالي: 25 % كحد أدنى من مساحة كامل الأرض تجاري والمتبقي من الأرض سكني.
من الطرق والمحاور
بلديتا الهفوف والمبرز
الملك عبدالله الدائري
الملك فهد - الملك سلمان
بلديتا العمران وجواثى
الملك عبدالعزيز - الكلابية
حي الرفاع - جواثى
بلدية الجفر
العقير- الجفر
القرى الشرقية - مثلث العياف
بلدية العيون
العقير- العيون - الظهران
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