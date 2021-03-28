جامعة نورة تقيم ندوة حول التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

بدوره تناول المتحدث من رئاسة أمن الدولة الباحث بالإدارة لمكافحة التطرف الدكتور عبدالعزيز الهليل، المحور الثالث حول «التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية»، فيما أدارت الندوة عميدة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة منيرة المقرن.
ويأتي عقد هذه الندوة انطلاقاً من حرص الجامعة على تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية ووحدة الصف ونبذ الفرقة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتعميق الانتماء للوطن.
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