جامعة نورة تقيم ندوة حول التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم الندوة العلمية الافتراضية «وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية»، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة، وذلك بهدف توضيح خطر جماعة الإخوان الإرهابية على الدين والوطن، والدعوة إلى الاجتماع على الحق، ونبذ الفرقة والاختلاف والتحذير من الجماعات المخالفة لمنهج الحق. وسلطت الندوة الضوء على ثلاثة محاور، تمثل المحور الأول في «مكانة العلماء الراسخين ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة»، قدمته المتحدثة من وزارة التعليم الدكتورة منى الشنيفي، وناقش المحور الثاني «الحث على الاجتماع ولزوم الجماعة وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل»، قدمه مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور محمد العقيل.

بدوره تناول المتحدث من رئاسة أمن الدولة الباحث بالإدارة لمكافحة التطرف الدكتور عبدالعزيز الهليل، المحور الثالث حول «التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية»، فيما أدارت الندوة عميدة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة منيرة المقرن.

ويأتي عقد هذه الندوة انطلاقاً من حرص الجامعة على تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية ووحدة الصف ونبذ الفرقة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتعميق الانتماء للوطن.