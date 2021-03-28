إعلان نتائج اختبار القدرات العامة لطلاب الثانوية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الثانية" لأكثر من 239 ألف مختبر، وذلك عبر صفحة المستفيد في موقع الهيئة الإلكترونية

ويُعدُّ اختبار القدرات العامة -الذي عُقد خلال المدة من 19 إلى 27 فبراير 2021م في عدد من المقارّ الورقية الموزعة على مدن ومحافظات المملكة- اختباراً خاصاً بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، حيث تشترط الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).

ويقيس الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم، بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

وتدعو الهيئة الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555 ، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويترEteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.