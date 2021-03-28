وأكد السديس أن الخطة لهذا العام تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم.
وأعلنت الخطة استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط؛ وسيتم تخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية، بالأضافة إلى أن المترجمين العاملين فى المسجد الحرام يقدمون خدمة الإرشاد المكانى وترجمة الأسئلة للمفتين بـ 23 لغة.
وقالت شؤون الحرمين إن الرئاسة تستعد لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدى المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة فى لجنة السقيا والرفادة، ويمنع تقديم وجبات السحور للزوار والمصلين وغيرهم فى نواحى المسجد النبوى ومرافقه والساحات المحيطة به الداخلية والخارجية.
وأضاف أنه سيتم تخصيص مصليات مهيأة لذوى الإعاقة بالإضافة لدورات مياه خاصة بالساحة الشرقية، وأمام جسر أجياد، وباب الملك فهد مع توفير مترجمين بلغة الإشارة لخطبة الجمعة ولإجابة المستفتين.
كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الحرمين تطلق خطتها التشغيلية لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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