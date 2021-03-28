الفيصل يتوج الفائزين في مسابقة تحدي كاوست

توّج مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة اليوم، الفائزين في مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» الهادفة لإيجاد أفكار وحلول رقمية للحج والعمرة بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».

كما كرم البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار -إحدى مبادرات الملتقى الريادية- التي تحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز، ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المسابقتين 3 ملايين و300 ألف ريال.

وتبلغ قيمة مسابقة تحدي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مليون و300 ألف ريال، موزعة للفائز بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال «تحدي الأوضاع المحيطة ومساندة القرارات التنبؤية»، وفي تحدي الرعاية الصحية فازت منصة صفا الرقمية للإشراف على صحة الحجاج والمعتمرين، وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، وفي تحدي إدارة الأفواج فازت مبادرة إدارة الأفواج من خلال منصة الحج الذكية وقيمة الجائزة 100 ألف ريال، فيما فازت في تحدي النقل والمواصلات مبادرة تعزيز تنقلات الحجاج والمعتمرين من خلال الذكاء الاصطناعي وقيمتها 100 ألف ريال.

عقب ذلك كرّم أمير منطقة مكة المكرمة البحوث الفائزة في بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار -إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي- في دروته الحالية تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، وتحتضنها جامعة الملك عبدالعزيز، وحصلت البحوث الفائزة البالغ عددها 20 بحثاً على جوائز مالية تقدر بمليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل جائزة.

من أبرز البحوث الفائزة

* نظام يعتمد الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي لأهداف بيئية - جامعة الملك عبدالعزيز.

* كشف التصحر بمنطقة مكة المكرمة عن طريق تصنيف الصور الجوية - جامعة الحدود الشمالية.

* التمكين الرقمي لطلاب ذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام والعالي - جامعة الملك عبدالعزيز.

* تحليل حركة المشاة من خلال شبكة معقدة من ممرات النقل بمشعر منى - جامعة أم القرى.

* تطوير وتصنيع نظام إدارة مواقف المركبات لخدمة الحج والعمرة - جامعة جدة.