

جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

قام معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مساء اليوم، بجولة ميدانية تفقدية على محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركز كدي ومركز الششة، وذلك للتأكد من جاهزية المراكز والخدمات تزامنا من قرب شهر رمضان المبارك.

ووقف معاليه على تفاصيل الخطط التشغيلية، موجها بأهمية بذل كل الجهد والعطاء، لخدمة ضيوف الرحمن وفق معايير رفيعة.

وشدد الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والعمل بها، لحماية قاصدي بيت الله الحرام من انتشار فيروس

// انتهى //

22:51ت م

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جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسقام معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مساء اليوم، بجولة ميدانية تفقدية على محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركز كدي ومركز الششة، وذلك للتأكد من جاهزية المراكز والخدمات تزامنا من قرب شهر رمضان المبارك.ووقف معاليه على تفاصيل الخطط التشغيلية، موجها بأهمية بذل كل الجهد والعطاء، لخدمة ضيوف الرحمن وفق معايير رفيعة.وشدد الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والعمل بها، لحماية قاصدي بيت الله الحرام من انتشار فيروس كورونا ، مع الالتزام باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لمختلف وسائل النقل، وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وذلك بشكل يومي، للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.// انتهى //22:51ت م0227

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يتفقد محطات النقل استعدادا لشهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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