

الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

قامت فرق ميدانية تابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بجولات ميدانية اليوم، في عدد من قطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بالمملكة، لتقديم لقاح

وشملت الجولات الميدانية وجود فرق طبية من مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة في مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة لتقديم اللقاح للطلبة، ومنسوبي نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالمنطقة.

وزارت فرق طبية من العيادات الشاملة التخصصية التابعة للخدمات الطبية قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وكذلك منسوبي الأحوال المدنية بمنطقة جازان، لتقديم اللقاح لمنسوبيهم.

وتحرص الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم رسائل توعوية مباشرة أثناء قيام الفرق الطبية بالزيارات، مع التقيد بكافة التدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

// انتهى //

22:49ت م

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الرياض 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسقامت فرق ميدانية تابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بجولات ميدانية اليوم، في عدد من قطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بالمملكة، لتقديم لقاح كورونا ، في إطار استمرار تنفيذ المبادرات المعتمدة ضمن حملة "الوقاية أمان".وشملت الجولات الميدانية وجود فرق طبية من مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة في مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة لتقديم اللقاح للطلبة، ومنسوبي نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالمنطقة.وزارت فرق طبية من العيادات الشاملة التخصصية التابعة للخدمات الطبية قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وكذلك منسوبي الأحوال المدنية بمنطقة جازان، لتقديم اللقاح لمنسوبيهم.وتحرص الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم رسائل توعوية مباشرة أثناء قيام الفرق الطبية بالزيارات، مع التقيد بكافة التدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.// انتهى //22:49ت م0226

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفذ عددًا من الزيارات الميدانية لتقديم لقاح فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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