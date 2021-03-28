السعودية اليوم / 297 جولة رقابية بصامطة ومصادرة كميات من المواد التالفة



صامطة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

نفذت بلدية محافظة صامطة 297 جولة رقابية على المحلات التجارية والمطاعم خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس موسى بن حسين قحل، أن تلك الجولات أسفرت عن إغلاق محلين تجاريين احترازياً وتحرير عدد 10 مخالفات للإجراءات الإحترازية، فيما بلغت مخالفات الاشتراطات البلدية 53 مخالفة، فيما أغلق محل تجاري مخالف لتلك الاشتراطات، إلى جانب مصادرة 370 كيلو جرام من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين.

وأشار إلى أن لجنة متابعة إسكانات العمال، أغلقت مسكناً للعمالة يفتقر للاشتراطات الصحية، ولا يطبق الشروط الخاصة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس

وبين المهندس قحل أن فرق الرقابة ولجان متابعة إسكانات العمال تقوم بدورها بشكل يومي وعلى مدار الساعة للتأكد من التزام المحلات التجارية ومساكن العمالة بتطبيق جميع الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

// انتهى //

22:40ت م

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صامطة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسنفذت بلدية محافظة صامطة 297 جولة رقابية على المحلات التجارية والمطاعم خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية.وأوضح رئيس البلدية المهندس موسى بن حسين قحل، أن تلك الجولات أسفرت عن إغلاق محلين تجاريين احترازياً وتحرير عدد 10 مخالفات للإجراءات الإحترازية، فيما بلغت مخالفات الاشتراطات البلدية 53 مخالفة، فيما أغلق محل تجاري مخالف لتلك الاشتراطات، إلى جانب مصادرة 370 كيلو جرام من الخضروات والفواكه من الباعة الجائلين.وأشار إلى أن لجنة متابعة إسكانات العمال، أغلقت مسكناً للعمالة يفتقر للاشتراطات الصحية، ولا يطبق الشروط الخاصة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ، في حين خالفت اللجنة 4 مساكن لعدم تقيدها باشتراطات السكن.وبين المهندس قحل أن فرق الرقابة ولجان متابعة إسكانات العمال تقوم بدورها بشكل يومي وعلى مدار الساعة للتأكد من التزام المحلات التجارية ومساكن العمالة بتطبيق جميع الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.// انتهى //22:40ت م0218

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