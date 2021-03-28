السعودية اليوم / الجزائر تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 86 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بلغ 116836 شخصاً، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 91267 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 3080 وفاةً.

// انتهى //

22:36ت م

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الجزائر 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 74 مريضاً للشفاء.وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بلغ 116836 شخصاً، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 91267 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 3080 وفاةً.// انتهى //22:36ت م0215

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