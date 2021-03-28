السعودية اليوم / وزير النقل يتفقد عددًا من مشروعات الوزارة في منطقة نجران



نجران 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

تفقد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، عدداً من مشاريع الوزارة بمنطقة نجران، وذلك ضمن جولاته التفقدية الميدانية للاطلاع على جودة الطرق وخدماتها والوقوف على أهم الأعمال فيها.

وقام معاليه بجولة تفقدية شملت مشروع استكمال ازدواج طريق (الخضراء – الحصينية)، ومشروع تقاطع الخضراء، ومشروع طريق ( نجران- شرورة- الوديعة)، مطلعاً على سير العمل بتلك المشاريع وجاهزيتها ونسب الإنجاز فيها، وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة لكل مشروع، بهدف الارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين منها؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات الوزارة في رؤية المملكة 2030م.

// انتهى //

22:32ت م

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