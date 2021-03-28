

جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بما أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه : " إن المملكة ستقود المبادرة في مجال بيئة خضراء خالية من التلوث، وأن المبادرتين تأتيان؛ لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها التصحر وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري ومحاولة الحفاظ على الحياة البحرية ".

وثمن العثيمين بالشراكات التي أعلن عنها سمو ولي العهد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط ، التي تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب المنطقة العديد من مشكلات التصحر، والتحديات البيئية الأخرى، عبر معالجة الأراضي المتدهورة، ما يعود بالنفع الاقتصادي على تلك الدول.

// انتهى //

22:13ت م

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جدة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بما أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، عن "مبادرة السعودية الخضراء " و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين تبرهنان الدور الريادي للمملكة والاضطلاع بالمسؤولية تجاه حماية الأرض والطبيعة وتحسين كفاءة العيش في هذه المنطقة من العالم.وقال معاليه : " إن المملكة ستقود المبادرة في مجال بيئة خضراء خالية من التلوث، وأن المبادرتين تأتيان؛ لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها التصحر وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري ومحاولة الحفاظ على الحياة البحرية ".وثمن العثيمين بالشراكات التي أعلن عنها سمو ولي العهد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط ، التي تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب المنطقة العديد من مشكلات التصحر، والتحديات البيئية الأخرى، عبر معالجة الأراضي المتدهورة، ما يعود بالنفع الاقتصادي على تلك الدول.// انتهى //22:13ت م0211

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي " السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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