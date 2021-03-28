السعودية اليوم / الجامعة العربية تُشيد بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"



القاهرة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

أشاد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالمبادرتين اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير

وأشار فى بيان له اليوم إلى أن المبادرة تعكس حرص المملكة العربية

وأضاف أبو الغيط أن القضايا البيئية التي تناولتها المبادرة السعودية الأخيرة، مثل رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، تُمثل كلها أولوياتٍ مهمة على الأجندة العالمية في المرحلة القادمة، مبيناً أنه من المهم أن تضعها الدول العربية ضمن خططها التنموية المستقبلية.

// انتهى //

22:07ت م

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القاهرة 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسأشاد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالمبادرتين اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أجل حماية الأرض والطبيعة، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس وعياً بقضايا التدهور البيئي والتزاماً بأهداف التنمية المستدامة.وأشار فى بيان له اليوم إلى أن المبادرة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على القيام بدورٍ رائد حيال القضايا الدولية، وتأتي استكمالاً لجهودها خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي.وأضاف أبو الغيط أن القضايا البيئية التي تناولتها المبادرة السعودية الأخيرة، مثل رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، تُمثل كلها أولوياتٍ مهمة على الأجندة العالمية في المرحلة القادمة، مبيناً أنه من المهم أن تضعها الدول العربية ضمن خططها التنموية المستقبلية.// انتهى //22:07ت م0209

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