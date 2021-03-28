السعودية اليوم / المغرب تسجل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

سجلت المغرب 301 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها لم تسجل أية حالة وفاة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 8798، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 482352.

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21:32ت م

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الرباط 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسسجلت المغرب 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 494659.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها لم تسجل أية حالة وفاة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 8798، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 482352.// انتهى //21:32ت م0200

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