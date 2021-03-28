السعودية اليوم / مقتل ثلاثة مدنيين وجندي في هجوم لجماعة بوكو حرام شمال الكاميرون



ياواندي 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

قتل ثلاثة مدنيين ورجل أمن بالكاميرون عقب هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على قرية دابانغا بأقصى الشمال الكاميروني.

ونقلت وكالة الأنباء الكاميرونية تأكيد وسائل إعلام بالجهة أن المسلحين كانوا مدججين بأسلحة ثقيلة وأطلقوا النار على المتاجر والحظائر دون تمييز ، مشيرة إلى أنه قتل ثلاثة من أتباع جماعة بوكو حرام خلال الهجوم .

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21:20ت م

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