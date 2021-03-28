السعودية اليوم / الأردن تمدد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمنتصف مايو المقبل



عمّان 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واس

قررت الحكومة الأردنية اليوم، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع

وتشمل الإجراءات بحسب وزير الإعلام الأردني صخر دودين، فرض حضر شامل ليوم الجمعة، وحظر ليلي بقية أيام الأسبوع من الساعة 6 مساءً للمؤسسات، والساعة 7 مساءً للأفراد، إضافةً لتعليق إقامة صلاة الجمعة، وتقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، وإغلاق الأندية والمراكز والأكاديميات

// انتهى //

21:11ت م

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عمّان 15 شعبان 1442 هـ الموافق 28 مارس 2021 م واسقررت الحكومة الأردنية اليوم، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ، لمنتصف شهر مايو المقبل، وذلك للحد من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.وتشمل الإجراءات بحسب وزير الإعلام الأردني صخر دودين، فرض حضر شامل ليوم الجمعة، وحظر ليلي بقية أيام الأسبوع من الساعة 6 مساءً للمؤسسات، والساعة 7 مساءً للأفراد، إضافةً لتعليق إقامة صلاة الجمعة، وتقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، وإغلاق الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية والحدائق العامة.// انتهى //21:11ت م0196

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